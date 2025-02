Ilgiorno.it - Barbara D’Astolto, l’hostess molestata: “Il nuovo processo? Una vittoria di tutte le donne”

"Non è unasolo mia ma dile, che hanno il diritto di sentirsi al sicuro sui luoghi di lavoro". Lo ha spiegato al Giorno l'ex assistente di voloD'Astolto, dopo che la Cassazione ha disposto und'appello a Milano, annullando l'assoluzione del sindacalista della Cisl che la donna aveva denunciato dopo un colloquio, nel 2018, legato a una vertenza all’aeroporto di Malpensa. Quei comportamenti dell'uomo durante l'incontro, che i pm contestavano come abusi sessuali, secondo la Corte d’Appello di Milano, che lo scorso 24 giugno ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, non sono stati tali "da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta". Una condotta che, secondo i giudici, "non ha vanificato ogni possibile reazione della parte offesa, essendosi protratta per una finestra temporale", ossia "20-30 secondi", che "le avrebbe consentito anche di potersi dileguare".