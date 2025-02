Ilgiorno.it - Barbara D’Astolto e i 20 secondi per dire no alle molestie: la Cassazione annulla l’assoluzione, nuovo processo per l’ex sindacalista

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 11 febbraio 2025 – La terza sezione penale dellahato la sentenza di assoluzione per l'exaccusato di violenza sessuale nei confronti della danni della hostess, disponendo undavanti alla Corte d'Appello di Milano. I supremi giudici dunque hanno accolto la richiesta del sostituto pg diFulvio Baldi,e hannoto la sentenza di assoluzione con rinvio alla Corte d'Appello di Milano. A presentare ricorso contro la sentenza d'Appello dello scorso giugno – 'In 30potevano' - erano stati la procura generale di Milano e la parte civile.accusato di violenza sessuale nei confronti della hostess è stato assolto in Appello a Milano lo scorso 24 giugno. L’uomo era già stato assolto anche in primo grado.