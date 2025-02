Ilgiorno.it - Barbara Berlusconi silenzia le voci sull’ingresso in politica: “Non intendo farlo”

Milano, 11 febbraio 2025 – Un no secco e deciso. A cui dare credito, anche perché arriva dalla diretta interessata. Fino a prova contraria, ovviamente. Anche perché personalità altrettanto autorevoli, in situazioni analoghe, hanno cambiato idea, facendo scelte o prendendo posizioni che in un primo momento avevano escluso con grande vigore.ha smentito leche erano circolate nei giorni scorsi su una sua possibile discesa in campo.durante la presentazione del film Ennio Doris, Roma, 8 aprile 2024. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI L’ingresso in– qualcuno si era spinto a immaginarla come un futuro candidato sindaco per il centrodestra a Milano, ipotesi per altro prontamente stoppata dal leader leghista Matteo Salvini – avrebbe dato continuità all’impegno del padre, l’ex premier Silvio, scomparso nell’estate di due anni fa.