Barbara Berlusconi nel Cda del Teatro alla Scala in quota Regione Lombardia

Leggi su Ildenaro.it

, figlia dell’ex primo ministro Silvio, entra nel consiglio d’amministrazione della Fondazione. La, guidata dal presidente Attilio Fontana, la sceglie per sostituire Nazzareno Carusi, in carica dal 2020 dopo Philippe Daverio.ricopre ruoli di rilievo nel mondo degli affari e dello sport. È stata amministratore delegato dell’AC Milan, il club calcistico acquisito dfamiglianel 1986, e attualmente è membro del Cda di Fininvest, la holding di famiglia. Inoltre, è co-proprietaria della Cardi Gallery, con sedi a Milano e Londra, specializzata in arte moderna e contemporanea italiana.L'articolonel Cda delinproviene da Ildenaro.it.