Bergamonews.it - Banda del botto di nuovo in azione: colpo a Martinengo, mercoledì vertice in prefettura

. Nemmeno il tempo di fare la conta dei colpi da inizio anno, che il conteggio va subito aggiornato. Ladelè entrata diinalle prime ore di martedì 11 febbraio, questa volta a.Preso di mira il bancomat della filiale locale della Banca di credito cooperativo di Ghisalba, in via Morzenti: attorno alle 4 i residenti hanno udito un gran boato per lo scoppio dell’esplosivo utilizzato dai malviventi per crearsi il varco necessario.Impossibile al momento quantificare l’ammontare del bottino, mentre è sicuramente elevato quello dei danni causati alla filiale, squarciata dalla deflagr.Sono già 9 i colpi simili dall’inizio dell’anno: il tema sarà al centro del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato in12 febbraio.