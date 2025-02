Bergamonews.it - Bancari Cisl, Giovanni Salvoldi confermato segretario: “IA e accentramenti, vogliamo essere protagonisti”

Leggi su Bergamonews.it

Daidi Bergamo l’allarme sul rischio per persone e posti di lavoroè statogenerale al terzo congresso della Firstdi Bergamo. L’assise, che si è svolta presso il teatro Crespi del Villaggio Operaio di Crespi d’Adda, ha eletto anche la segreteria, composta da Rossella Iannone e Marialuisa Limonta.Transizioni tecnologiche in corso, importanza della formazione, lo sviluppo del digitale e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, la desertificazione e la questione della Partecipazione, oggetto di una proposta di leggeina incardinata nei prossimi lavori parlamentari, sono stati al centro del dibattito che è scaturito dalla relazione di.“First– ha detto– vuole affrontare le transizioni come opportunità. Non spettatori, ma attori di un cambiamento che metta al centro le persone.