Quotidiano.net - Banca Ifis va meglio del piano e punta su illimity

archivia il 2024 con un utile netto consolidato in crescita a 162 milioni. Nel triennio l’istituto evidenzia utili cumulati per 463 milioni: +12% rispetto agli obiettivi previsti dalindustriale 2022-24. La solida posizione di capitale consente la distribuzione di un dividendo totale di 111,5 milioni a valere sul 2024 (pari a 2,12 euro per azione), superiore di circa il 40% agli obiettivi delindustriale, di cui 63,1 milioni di euro (1,20 euro per azione) distribuiti il 20 novembre 2024 e 48,4 milioni di euro (0,92 euro per azione) che verranno distribuiti il 21 maggio 2025. I ricavi consolidati si attestano a 699,2 milioni di euro e riflettono il positivo andamento dell’attività commerciale, del business npl e del comparto finanza proprietaria, che ha compensato l’aumento del costo della raccolta.