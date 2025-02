Bambini e ragazzini giocano con mitra e fucili veri il caso alla Fiera delle armi di Verona | scoppia la polemica

Leggi su Open.online

«Il maneggio, di strumenti riproducenti, di strumenti marcatori e simulacri è precluso ai minorenni». La scritta è stampata a caratteri quasi cubitali all’esterno e all’interno delladi, l’Eos Show andato in scena tra sabato 8 febbraio e lunedì 10 febbraio. E dentro? Minorenni di tutte le età cone qualsivoglia arma da fuoco in mano. Inevitabile che scatti la, in questola denuncia degli attivisti della ong Mediterranea Saving Humans e l’associazione Laboratorio Autogestito Paratod?s. Un «circo dell’orrido», così è stata definita la. «Famiglie conanche piccolissimi, adolescenti che imbracciavano carabine,invitati a mirare l’obbiettivo di quegli stessi animali di cui vengono raccontate le favole della sera», si legge nei post.