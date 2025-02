Juventusnews24.com - Balzarini svela: «A giugno la Juve dovrà mettere sul piatto quella cifra per Kolo Muani»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24rivela: «Alasulper». Il punto sul futuro dell’attaccante franceseGianni, giornalista di Sport Mediaset, ha parlato così del futuro diin casantus. L’aggiornamento di calciomercato– «Laci proverà, consapevole che il Paris Saint-Germain non sarà morbido come a gennaio. Niente ipotesi prestito secco, si punterà al diritto o all’obbligo di riscatto. Considerato quanto pagato dai francesi per strapparlo all’Eintracht, circa 95 milioni, e il deprezzamento, lasulnon meno di una cinquantina di milioni per tentare i francesi. Unache sarebbe decisamente più abbordabile in caso di cessione di Vlahovic e conseguente risparmio sul suo stipendio.