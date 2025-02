Liberoquotidiano.it - Balcani, rivoluzione nel cuore dell'Unione Europea: "Tutti dentro entro il 2029"

"Noi siamo favorevoli a far entrarei Paesi" deinell'Ue "prima del 2030". "Forse per la Bosnia Erzegovina potrebbe volerci un po' più di tempo ma Serbia, Albania e Macedonia del Nord hanno le potenzialità per rispettare questi tempi". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a marginea riministeriale dei Paesi deiOccidentali. "L'incontro di oggi serve a favorire il rapporto tra Bruxelles e i", ha aggiunto facendo riferimento alla partecipazione'Alta commissaria Ue per la politica estera Kaja Kallas.