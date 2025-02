Babysitter uccisa a Milano in casa nessuna traccia di sangue Lo strano silenzio del compagno sul cadavere | Conosceva bene la zona

Leggi su Open.online

Non ci sarebbero tracce di«evidenti e copiose» nell’appartamento milanese dove Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, reo confesso, ha ucciso la compagna Jhoanna Nataly Quintanilla,40enne, la notte del 25 gennaio scorso inscenandone poi l’allontanamento volontario. È il risultato del primo sopralluogo eseguito con il luminol nelle stanze dove – così ha raccontato il 48enne salvadoriano – avrebbe strangolato involontariamente la donna durante un gioco erotico. Sarà analizzata nelle prossime ore la Fiat Punto del 48enne in cui, come mostrato da video di sorveglianza, l’uomo avrebbe prima nascosto e poi trasportato il borsone con dentro ildella donna. E intanto continuano le ricerche del corpo nei campi tra Inzago e Cassano d’Adda, dove l’uomo ha detto di averlo abbandonato – dentro la valigia – in un fossato.