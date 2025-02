Sport.quotidiano.net - Baby granata. L’Under 17 pareggia col Torino. Silingardi abbatte il Sassuolo

Buon Pareggio casalingo per17 della Reggiana, che ferma sul 3-3 interno il, terzo in classifica. Sotto 1-0 in avvio a causa del gol di Falasca, iimpattano al 10’ con un’autorete di Molon e allungano ad inizio ripresa con Obeng; la reazione piemontese non si fa attendere e Odendo (56’) e Longo (75’) firmano il controsorpasso, ma è Gilli, a 4’ dal fischio finale, a riequilibrare le sorti dell’incontro e a regalare ai padroni di casa un punto meritato. In classifica per i ragazzi dell’allenatore ’Billo’ Orlandini permane l’ultimo posto, a -2 punti dalla Carrarese, ma quello colpotrebbe essere il risultato che fa svoltare il campionato. Sorride15, che si impone di misura sul: il gol partita è opera di, che al 1’ fulmina Patrizietti e regala il risultato pieno alla squadra guidata da mister Minozzi.