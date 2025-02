Ultimouomo.com - Avversarie europee - Seconda parte

Oggi cominciano i playoff di Champions League e ben tre squadre italiane sono impegnate nella speranza di passare il turno. Ieri abbiamo pubblicato la primadi questa preview, che si occupa di Juventus-PSV e Manchester City-Real Madrid, oggi invece presentiamo ledelle italiane che scenderanno in campo mercoledì, cioè Milan e Atalanta. Si parla quindi del momento che stanno vivendo le loro di- rispettivamente Feyenoord e Club Brugge (per restituirvi un’impressione immediata del loro stato di forma ho usato le freccette come nei vecchi PES) - di come giocano e dei giocatori da temere. Buona lettura.IL FEYENOORD-STATO DI FORMA: ?Dopo l’ultimo straordinario triennio, quest’estate il Feyenoord non ha salutato solo Arne Slot, ma anche alcuni dei giocatori chiave del suo ciclo.