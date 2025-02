Ilfattoquotidiano.it - “Aveva otto anni meno di me, sono scappata. Non mi volevo innamorare e poi magari venire mollata per una più giovane”: così Giorgia sul compagno Emanuel Lo

“Spengo la paura di rimanere sola per quegli occhi per quegli occhi che fanno da luna”, cantain “La cura per me”, in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. E sembrano anche un po’ dei versi dedicati al suoda oltre vent’Lo. I due siconosciuti sul set del video “Spirito Libero” del 2002, diretto da Luca Tommassini.Lo, che oggi ricopre il ruolo di professore di ballo ad “Amici di Maria De Filippi”, faceva parte dei ballerini che circondavanodurante le note del brano.Uno scambio di sguardi e la corte serrata del coreografo e ballerino. Ma la scintilla non è scoccata subito. “di me, – ha dichiarato a Grazia –, non mie poiper una più. Invece lui rimaneva lì, fermo, e alla fine miabbandonata, ma voleva un figlio subito, invece ci abbiamo messo seiper riuscire ad avere Samuel.