Avengers | Doomsday confermata la data di inizio delle riprese!

ladi!Su Production Weekly si legge cheavrebbe dovuto iniziare la produzione all’di quest’anno e ora abbiamo una conferma tramite The Wrap. Secondo il sito, il prossimo grande film evento dei Marvel Studios inizierà leil mese prossimo nel Regno Unito.Sebbene non sappiamo se questa parte del report sia accurata, vale la pena menzionare che PW nota anche che i membri del cast includono attori precedentemente confermati come Robert Downey Jr. (Doctor Doom), Chris Evans (Steve Rogers/Nomad(?)) e Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), insieme ai cast di I Fantastici Quattro: Gli Inizi e Thunderbolts*, Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man) e Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch).I dettagli della trama sono ancora segreti, ma sappiamo che la Marvel aveva in programma una storia incentrata su Kang nel quinto film degli(precedentemente: The Kang Dynasty), ma è stata costretta a tornare al tavolo da disegno quando l’attore Jonathan Majors è stato condannato per aggressione.