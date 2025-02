Anteprima24.it - Avellino Basket, Lewis: “Non ci poniamo limiti, possiamo migliorare ancora”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo ottenuto una vittoria molto importante. Eravamo reduci da una sconfitta e sapevamo quanto fosse prezioso nel cammino tornare subito a vincere, in particolar modo sul nostro parquet”. Parla così ad inizio settimana, Jarenala/guardia dell’. Dopo il successo arrivato nel weekend contro il Gruppo Mascio Orzinuovi, la formazione irpina è a quota 30 punti in classifica nel gruppo delle ottave: Unieuro Forlì e Carpegna ProsciuttoPesaro.Sabato il roster di coach Alessandro Crotti (ore 20:30) affronterà in esterna la Wegreenit Urania Milano. “All’andata fu una gara molto combattuta all’andata, vinta da noi dopo un tempo supplementare, conosciamo bene la loro forza e il loro talento – sottoline– Non sarà facile, ma ci faremo trovare pronti”.