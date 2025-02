Movieplayer.it - Avatar: Fuoco e Cenere, primo sguardo al villaggio della Cenere: "L'esatto opposto di Pandora"

Scopriamo il, uno dei nuovi ambienti diche ci verranno presentati nel terzo capitolosaga di James Cameron, in uscita a dicembre. Si avvicina il momento dell'uscita di, che approderà nelle sale a dicembre. Nel frattempo, Empire Magazine svela in anteprima una nuova location del film: il. Il terzo capitolo disarà anche l'ultimo ambientato su. I due capitoli successivi,4 del 2029 e5 del 2031, saranno ambientati sulla Terra. Come svela la nuova immagine, non tuttoè verdeggiante, idilliaco e tropicaleggiante, visto che ilsarà l'contrario di quanto visto finora nella saga di James Cameron. Nel, dimora del Clan Mangkwan, anche noto come .