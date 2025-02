Ilrestodelcarlino.it - Autostazione e piazzale Marx. Corsa contro il tempo per i fondi

E’ come salire sull’autobus diretti verso l’aeroporto, dove aspetta un volo intercontinentale. Se il bus ritarda, si perde il volo. Ed è un bel problema. Il paragone calza a pennello in relazione ai lavori in corso della nuova, in viale Europa. La questione dirimente in effetti non è tanto quella di tenere sotto strettollo la fine dell’intervento in sé, quanto piuttosto guardare a quello che verrà dopo: soltanto una volta che la stazione dei bus sarà trasferita da, potranno infatti iniziare i lavori di restyling della parte nodale della zona stazione, il progetto fiore all’occhiello dell’amministrazione comunale che negli intenti di palazzo Albornoz dovrà essere la pietra angolare nella lotta al degrado. Il punto è che l’intervento è finanziato daidel Pnrr, che verranno riconosciuti se i lavori termineranno entro l’inizio del 2026.