Autobus precipita in un burrone | 55 morti

Sale a 55 il bilancio delle vittime dell’incidente stradale avvenuto in Guatemala, dove unha sfondato un guardrail ed èto in un. A bordo del mezzo viaggiavano circa 70 persone, molte delle quali sono morte sul colpo.Leggi anche: Bolivia,si schianta: almeno 19, due bambinicade in un fiume contaminatoIl veicolo è finito in un fiume contaminato da liquami, rendendo estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi. Secondo il portavoce dell’ufficio del pubblico ministero Moises Ortiz, 53 persone sono morte sul posto, mentre altre due sono decedute dopo il ricovero all’ospedale San Juan de Dios.I corpi recuperati sono stati trasferiti in un obitorio improvvisato, allestito in una sala comunitaria vicina, dove si sono radunati i familiari delle vittime.