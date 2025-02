Lanazione.it - Auto senza assicurazione. Multe e sequestri. Sei casi in sei giorni: “Fenomeno in aumento”

Leggi su Lanazione.it

Empolese Valdelsa, 11 febbraio 2025 – Una sanzione al giorno con tanto di sequestro del veicolo. Il comando territoriale di Certaldo della polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa la scorsa settimana ha fatto registrare un record, purtroppo negativo, riuscendo a fermare e a togliere dalla circolazione alcuni potenziali pericoli in caso di incidenti. In seidi attività di controllo sei sono state lefermatecopertura assicurativa, in pratica una al giorno. Aglimobilisti alla guida è stato contestato l’articolo 193 del Codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa che va un minimo di 841 euro, fino a un massimo di 3.287 e il sequestro del mezzo, almeno che non venga sottoscritto subito un contratto diper un minimo di sei mesi.