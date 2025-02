Ilrestodelcarlino.it - Aumentano i visitatori. Riempiti 276mila letti: "E torna la Notte Rosa"

Quanto ha fruttato la tassa di soggiorno al Comune di Forlì? La risposta è circa 220mila euro nel 2024 (nel 2023 la cifra è stata analoga; stesso trend previsionale per quest’anno). Un dato da tenere d’occhio, per una città che fa leva sulla cultura, con le grandi mostre (115milaper i Preraffaeliti) e nuove iniziative che si cerca di radicare. "L’imposta di soggiorno viene applicata a tutti coloro che non risiedono a Forlì e pernottano nelle strutture ricettive del nostro territorio – spiega l’assessore al turismo Kevin Bravi –. Il 2019, al netto della pandemia, è stato il primo anno di applicazione piena dell’imposta, i cui proventi, per legge, devono necessariamente essere reinvestiti nell’ambito turistico". Quest’anno i 220mila euro del 2024 "verranno utilizzati per implementare il sito ScopriForlì, promuovere campagne di comunicazione sulle eccellenze forlivesi, gestire e sostenere il parziale funzionamento dello Iat, finanziare le spese di stampa, allestimento e distribuzione di materiale promozionale".