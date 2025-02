Unlimitednews.it - Audero “Al Palermo perchè credo nel progetto del City Group”

(ITALPRESS) – Ha già fatto il suo esordio domenica contro lo Spezia, ma ha dovuto attendere l’inizio della nuova settimana Emilper presentarsi: il nuovo portiere rosanero ha incontrato i giornalisti alCfa.L’estremo difensore racconta com’è nata la trattativa: “Ho ricevuto diverse proposte, ma quella delmi ha stuzzicato di più: tanti fattori mi hanno spinto a dire di sì, ringrazio Ostigià ci conoscevamo e c’è stata grande volontà da parte sua. Non ho mai messo in dubbio ildel: anche a Como c’era volontà di creare qualcosa a lungo termine, non vorrei soffermarmi troppo su quello che non è andato ma ci sono una serie di elementi che mi hanno spinto a fare delle scelte e venire qua”.parla poi della beffarda partita con lo Spezia: “Bastava uno sforzo in più e avremmo vinto.