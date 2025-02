Thesocialpost.it - Attraversano la strada ma vengono travolti da un furgone: tragedia in Italia, il bilancio è drammatico

Un uomo di 32 anni ha perso la vita oggi, lunedì 10 febbraio, dopo essere stato investito sullastatale 16, nei pressi dell’uscita per Cozze, una frazione del Comune di Mola di Bari. Un altro uomo, coinvolto nell’incidente, ha subito ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 9 febbraio, nei pressi di un distributore di carburante. Secondo le ricostruzioni, i due uomini stavano cercando di attraversare laa piedi. La vittima era un 32enne originario del Bangladesh, mentre l’altro coinvolto è un connazionale di 39 anni. Entrambi sono stati investiti da unche procedeva in direzione sud, verso Brindisi.Il 32enne ha subito fratture multiple e un grave trauma cranico. Subito è scattato l’allerta e sono intervenuti i soccorsi del 118.