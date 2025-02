Anconatoday.it - Attivata la Comunità Energetica Rinnovabile: come aderire

Leggi su Anconatoday.it

OSIMO - Si chiama ST Energy Solutions laattiva in provincia di Ancona per contribuire al processo di transizionee permettere agli aderenti di beneficiare di un incentivo statale che potrà variare in base alle proprie abitudini di consumo. Supportata.