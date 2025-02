Atp Marsiglia 2025 | Sonego fa e disfa poi batte Van de Zandschulp al terzo set

Leggi su Sportface.it

Un altalenante ma sempre combattivo LorenzoBotic Van dealset e avanza al torneo Atp di. Sul cemento indoor transalpino il piemontese domina nel primo set, ma subisce il ritorno dell’olandese nel secondo parziale, dovendo dunque ricostruire tutto nelset, in cui un break iniziale risulta decisivo. Dopo due ore di gioco il punteggio finale è di 6-1 3-6 6-3. Il numero 35 al mondo con questo successo al secondo turno ora sfiderà di sicuro un tennista di casa, sarà il vincente del derby francese tra il lucky loser Van Assche e Bonzi.IL RACCONTO DEL MATCHUn gran primo set quello del tennista piemontese, capace di portarsi avanti di due break nei confronti dell’olandese, che approccia nel peggiore dei modi commettendo tanti, troppi errori. A fare la differenza, in particolar modo, la resa con la seconda di servizio: solo il 47% di prime in campo per Van de, che con la seconda però concretizza appena al 38%.