ATP Delray Beach 2025, buon esordio di Kecmanovic. Avanti anche Norrie e Nakashima

Si sono svolti i primi incontri nell’ATP 250 di, torneo sul cemento americano che vede in tabellone Matteo Arnaldi come unico azzurro presente e che ha in Taylor Fritz la testa di serie numero uno egrande favorito per la vittoria finale. Sia lo statunitense sia l’italiano sono già al secondo turno e conosceranno solamente oggi il loro prossimo avversario.Un primo turno che finora ha premiato il serbo Miomir, numero sette del seeding, che ha sconfitto con un doppio 6-4 il croato Borna Gojo in un’ora e undici minuti di gioco e adesso attende il vincente del match tra il giapponese Nishioka e l’australiano Vukic.Tanti tennisti americani in tabellone e dunque è facile che possano esserci dei derby. Uno di questi sarà quello al secondo turno tra Alex Michelsen, numero tre del seeding, e Michael Mmoh, che ha battuto contro pronostico il kazako Alexander Shevchenko in due set per 7-5 7-6 dopo una battaglia di oltre due ore.