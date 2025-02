Oasport.it - ATP Buenos Aires 2025, risultati 10 febbraio: avanzano Lajovic e Djere, fuori Diaz Acosta e Comesana

Leggi su Oasport.it

È iniziato il primo torneo stagionale dell’ATP Tour che si gioca sulla terra battuta: è scattato il primo turno degli Argentina Opendi tennis, in corso a. Il tabellone di singolare è a 28 giocatori, dunque sono già ammesse agli ottavi le prime quattro teste di serie.Hanno usufruito di un bye all’esordio il tedesco Alexander Zverev (1), il danese Holger Rune (2), l’azzurro Lorenzo Musetti (3) ed il cileno Alejandro Tabilo (4). A loro si sono uniti i quattro tennisti usciti vincitori dai primi match del tabellone principale.Doppio successo per i giocatori serbi: nella parte alta Dusanpiega lo spagnolo Roberto Carballes Baena, battuto per 7-6 (8) 7-5, e sfiderà Zverev, mentre in quella bassa il qualificato Lasloregola il transalpino Alexandre Muller con un duplice 6-3 ed affronterà Tabilo.