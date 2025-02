Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, a L’Aquila un punto che pesa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilconquistato allo stadio ‘Gran Sasso d’Italia’ è undecisamentente ed è stato accolto con grande soddisfazione in casa. Fermare la seconda forza del Girone F di serie D, non è infatti impresa di poco conto e a fine gara c’era la giusta allegria nello spogliatoio bianconero. Il gol del difensore Federico Mazzarani, realizzato di testa su calcio d’angolo, è stato un premio alla compattezza della difesa priva del capitano Matteo D’Alessandro, ma con un ritrovato Leonardo Nonni che ha messo a disposizione tutta la sua esperienza e qualità nella gestione dei momenti difficili. Lo stesso tecnico Simone Seccardini ha confermato poi il valore di questo pareggio in trasferta su un campo ostico come quello degli abruzzesi: "Sono soddisfatto – ha ammesso – perché per due anni di fila siamo usciti imbattuti da questo campo e per noi deve essere motivo d’orgoglio.