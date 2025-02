Quotidiano.net - Astensionisti ma più estremisti. Il binomio giovani e politica

, unpossibile? Le nuove generazioni sembrano essere disinteressate allae meno disposte a concedere fiducia a istituzioni e partiti, ma allo stesso tempo, sono molto attive nella società civile, fino ad arrivare ad avvicinarsi ai messaggi reazionari dei partiti. La loro disaffezione per lanasce da promesse non mantenute, confronti mancati, cambiamenti mai avvenuti, come ha rilevato, 20e30, un’associazione di promozione civile, apartitica e indipendente, fondata nel 2022 da Mattia Angeleri e Lorenzo Pavanello, impegnata a dare voce aie a creare un ponte con le istituzioni. "Oggi c’è una mobilitazionele che prescinde dal partito in sé - spiega Mattia Angeleri - si percepisce uno scollamento tra un’idea di partecipazioneattraverso il voto e l’adesione ai partiti, e una che comprende manifestazioni (fisiche o tramite social) su tematiche estremamente polarizzanti, una minore adesione al momento elettorale e talvolta anche il non riconoscimento dei ruoli istituzionali.