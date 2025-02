Ilrestodelcarlino.it - Assunzioni in Provincia. Lavori, servono 29 tecnici

Lasta cercando 29 funzionari dell’area tecnica – Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione, da assumere a tempo determinato (a tempo pieno o parziale) per le attività legate alla ricostruzione. Le 29sono previste per la gestione dei procedimenti legati all’emergenza alluvione ed alla ricostruzione con un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2025 (con eventuale proroga sino al raggiungimento di 24 mesi a contratto qualora venga garantita la copertura finanziaria dell’ordinanza numero 18/2024 anche per gli anni 2026/2027), con l’assegnazione di 3 posti presso ladi Forlì-Cesena (sede di Forlì), 2 posti presso il Comune di Forlì; 3 posti presso il Comune di Cesena; 2 posti presso l’Unione dei Comuni Valle del Savio (di cui uno presso la sede dell’Unione di Cesena e uno presso il Comune di Montiano e Verghereto), 12 posti presso l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese (sedi di Bertinoro, Civitella, Galeata, Santa Sofia, Castrocaro, Rocca San Casciano, Dovadola, Meldola, Portico, Premilcuore, Predappio, Forlimpopoli) e 7 posti presso l’Unione Rubicone e Mare (sede amministrativa dell’Unione a Savignano o presso le sedi dei Comuni derenti).