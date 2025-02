Veneziatoday.it - Assunti al Ministero, anzi no: 336 archivisti dimessi e sospesi, 10 posti "scoperti" a Venezia

Leggi su Veneziatoday.it

Una surreale vicenda ha colpito 336in giro per l'Italia: dieci di questi avrebbero dovuto prendere servizio ail 17 febbraio, ma come per i colleghi, non avverrà. Sono gli idonei del concorso deldella Cultura per funzionaripubblicato l'8 novembre 2022, e.