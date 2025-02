Assolto due volte, "lei poteva fuggire"

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.15 Nuovo processo d'Appello per un ex sindacalistain primo e secondo grado dall'accusa di violenza sessuale su una hostess. Lo ha chiesto il Pg di Cassazione, nell'udienza stamane alla Suprema Corte. Per i giudici dell'Appello milanese, la condotta del sindacalista non vanificò del tutto "ogni possibile reazione" della donna. La "finestra temporale" prima della violenza, "20-30 secondi" avrebbe consentito alla giovane anche di potersi dileguare". Da qui le assoluzioni.Ora il Pg:"Nuovo processo".