Tg24.sky.it - Assolto da accusa abusi a Milano, Pg Cassazione chiede nuovo processo

Leggi su Tg24.sky.it

Undi appello nei confronti dell’ex sindacalistato di violenza sessuale ai danni di una ex hostess elo scorso 24 giugno a. Lo ha chiesto il pg diall’udienza che si è svolta questa mattina davanti ai supremi giudici della terza sezione penale. La sentenza di assoluzione aveva suscitato polemiche perché per i giudici la condotta del sindacalista, scrivevano nelle motivazioni, ''non ha (senz'altro) vanificato ogni possibile reazione della parte offesa, essendosi protratta per una finestra temporale", "20-30 secondi'' che ''le avrebbe consentito anche di potersi dileguare''.