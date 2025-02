Quifinanza.it - Assicurazione auto a rate mensili: come funziona

Leggi su Quifinanza.it

L’è una componente essenziale per garantire la sicurezza e la protezione finanziaria di ognimobilista. Tradizionalmente, il premio assicurativo viene corrisposto in un’unica soluzione annuale, ma negli ultimi anni si è diffusa una modalità di pagamento più flessibile: l’izzata. Questa opzione consente di suddividere il costo della polizza in, offrendo una gestione economica più agevole per molti conducenti.l’izzataL’izzata permette di diluire il pagamento del premio annuale in, trimestrali o semestrali, a seconda delle offerte proposte dalle diverse compagnie assicurative. In pratica, invece di affrontare un esborso significativo in un’unica soluzione, il contraente può optare per una suddivisione dell’importo totale in pagamenti periodici più contenuti.