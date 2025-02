Game-experience.it - Assetto Corsa EVO, provato in anteprima: un assaggio di evoluzione

Anni sono passati dal lancio die per quanto fosse arrivatoCompetizione a mettere un po’ di pepe, mancava un titolo che potesse riportare nei garage anche le auto più comuni. ConEVO, il team di Kunos Simulazioni vuole restituire questa possibilità ai suoi giocatori, scegliendo l’Early Access come modalità di crescita simultanea. Solo il tempo ci dirà se è ancora una volta la soluzione giusta, motivo per cui è troppo presto per trarre conclusioni. Tutto ciò che possiamo fare è dare le nostre prime impressioni diEVO e passare qualche ora sull’asfalto per testarne la bontà.Il rodaggio diEVO è appena iniziatoSeEVO fosse una supercar, in questo momento il suo contagiri sarebbe ancora autolimitato per preservare la salute del motore fino a tempo debito.