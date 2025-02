Fanpage.it - Assegno Unico, in arrivo la scadenza per rinnovare l’Isee: chi rischia l’importo minimo e perché

Nel 2025 l'aumenta dello 0,8% per adeguarsi al costo della vita, con importi che variano in base all'Isee. Per evitare di ricevere solo l'importo, i beneficiari devono aggiornare la propria Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 28 febbraio. Senza questo aggiornamento, da marzo verrà erogato l'importo base di 57,5 euro.