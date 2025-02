Quifinanza.it - Assegno di maternità, quanto spetta nel 2025

A partire dal 1° gennaio, alle beneficiare dell’didello stato,no fino a 407,40 euro al mese per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento.Si tratta di una prestazione economica destinata alle madri che non hanno diritto all’indennità di, come nel caso delle lavoratrici autonome o di chi non ha un’occupazione regolarmente assicurata. Infatti, per poter beneficiare dell’distatale, è necessario che l’ISEE sia inferiore alla soglia stabilita, che per ilè di 20.382,90 euro.per ladello StatoL’importo mensile dell’diè fissato annualmente dal Governo e rivalutato in base all’andamento dell’indice Istat dei prezzi al consumo, adeguandolo all’inflazione. Nel, ad esempio, l’importo mensile dell’diè pari a 407,40 euro al mese, sente nella misura intera.