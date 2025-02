Ilgiorno.it - Assalto notturno al supermercato. Suona l’allarme

L’obiettivo era la cassaforte, ma il furto è rimasto tentato. Erano circa le 23 di domenica quando è scattoalMD in viale Lodi a Pavia. I ladri sono entrati forzando la porta di un’uscita di sicurezza con maniglione antipanico ad apertura a spinta dall’interno, modalità d’effrazione spesso utilizzata da malviventi in alternativa alle spaccate con mezzi usati come ariete. Appena si sono resi conto che stavando l’antifurto, hanno danneggiato, con una spranga o un attrezzo, la sirena dele alcuni sensori. Sapevano di avere pochi minuti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e si sono subito diretti negli uffici, dove hanno trovato la cassaforte, ma ben ancorata a terra, e non sono quindi riusciti a portarla via né ad aprirla. Sono così fuggiti a mani vuote, riuscendo però a non essere intercettati dai carabinieri, arrivati sul posto con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Pavia.