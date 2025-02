Ilgiorno.it - Assalto fuori dall’Alcatraz: cuoco nepalese punta una turista finlandese e la palpeggia

Milano, 11 febbraio 2025 – Sono le 5 di domenica, siamo in via Valtellina. In strada ci sono due turiste finlandesi di 19 e 21 anni: sono in città per un weekend di vacanza e sono appena uscite, dove hanno trascorso la serata. Una delle due chiama un taxi, ma proprio in quei minuti di attesa si avvicina uno sconosciuto, che inizia a parlare con loro. È in quei minuti che inizia una vicenda che si chiuderà con l’arresto per violenza sessuale di un quarantaquattrenne, incensurato, di professionein un ristorante milanese. La ricostruzione La cronaca dell’episodio ci riporta sul marciapiedi all’angolo con viale Stelvio: le due studentesse, che non comprendono la lingua del loro interlocutore, cercano di allontanarsi; in quel momento, l’uomo si avventa su una di loro, le solleva la gonna e lanelle parti intime.