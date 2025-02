Ilrestodelcarlino.it - Arte Fiera, il nuovo corso di Ferri: "Un coronamento e uno stimolo"

Naturalmente non ha ancora una strategia da raccontare, è troppo presto. Sono passate solo 48 ore dalla sua nomina a direttore artistico diper i prossimi tre anni. Ma Davide, classe 1974, forlivese che da 15 anni vive a Roma, non plana sulla kermesse bolognese, che ha ripreso il suo posto d’onore nell’agenda italiana, così all’improvviso. Quello che sarà il suo ruolo si è definito negli ultimi cinque anni tra quei padiglioni di piazza Costituzione dove dal 2020 ha curato la sezione Pittura XXI., dirigerecosa significa per il suo perdi critico d’, curatore indipendente e docente? "È molto importante ed è una grandissima soddisfazione per tante ragioni. Perché in generale è come se le fiere, volenti o nolenti, scandissero il ritmo della nostra vita da quando abbiamo cominciato a fare questo mestiere.