Arriva Slow Wine Fair L’azienda Monteverro porta le sue eccellenze

Alladi Bologna, in programma da domenica 23 a martedì 25, ci sarà anche". L’eccellenza vinicola della Maremma si troverà al Padiglione 15 F5 desk 14. Laè l’evento dedicato al vino "buono, pulito e giusto". Un contesto perfetto per "", che ha abbracciato l’agricoltura biologica fin dall’inizio e ottenuto la certificazione ufficiale nel 2019. Un approccio sostenibile che si traduce in scelte concrete, come l’installazione di arnie tra i filari per favorire l’equilibrio biodinamico del territorio. "Pur essendo la nostra prima partecipazione, ci sentiamo perfettamente in sintonia con la filosofia della– spiega Mattheiu Taunay, enologo di–. È il luogo ideale per far conoscere le nostre etichette e dialogare con un pubblico curioso e attento, aperto all’ascolto e alla comprensione del vino senza preconcetti".