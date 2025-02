Notizie.com - Arriva il nuovo bonus che fa felici gli automobilisti: i requisiti e come richiederlo

Leggi su Notizie.com

È stato introdotto, attraverso la Legge di Bilancio, unche faràgli: a cosa serve l’agevolazione epotrà essere richiesta.Le agevolazioni inserite nella Legge di Bilancio 2025 riguardano anche gliche potranno usufruire di un particolareerogato dal ministero delle imprese e del made in Italy in collaborazione con il ministero dell’Economia e delle Finanze.ilche fagli: i(Notizie.com)Nei prossimi giorni verranno definite le modalità e le tempistiche di erogazione del contributo economico. È stata stanziata una dote iniziale di 50 milioni di euro, ed i dettagli per presentare la domanda. Non è ancora chiaro se possa essere instituito un click day, ossia il periodo individuato per l’inoltro delle richieste attraverso una piattaforma online.