Ilfattoquotidiano.it - Arriva il bonus tiroide, fino a 550€ per chi soffre di queste patologie: ecco cos’è e come ottenere l’assegno mensile

Sono circa 6 milioni i connazionali sofferenti di problemii,annunciato lo scorso maggio durante la Settimana Mondiale della. Si tratta per lo più dinon gravi e curabili, ma croniche: bisogna insomma combatterci tutti i giorni. E i disagi possono essere tanti, se pensiamo alle numerose funzioni della, piccola ghiandola simile a una farfalla posizionata tra laringe e trachea, abbastanza in superficie per essere palpata dallo specialista durante le visite. Lacontrolla infatti lo sviluppo del sistema nervoso, la temperatura corporea, l’idratazione cutanea, il ciclo mestruale, il peso corporeo, la forza muscolare, l’attività cardiaca e la respirazione.se non bastasse, le cure sono costose e per lo più a carico del paziente. Ilè quindi destinato ad alleviare i costi economici delle terapie.