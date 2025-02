Quotidiano.net - Arrestati due genitori vicino Roma per persecuzione e minacce a insegnante

Avrebbero perseguitato l'del figlio, minacciandola all'uscita di scuola. Per questo due, un 44enne e una 48enne, sono statidai carabinieri della stazione di Segni. Tutto nasce dalla denuncia della maestra di una scuola elementare che, lo scorso 20 dicembre, si è presentata dai carabinieri denunciando di subire continue condotte persecutorie da parte deidi un suo alunno che le avevano creato un forte stato d'ansia e di paura. In particolare, avrebbe subitoe aggressioni verbali. In un caso la mamma avrebbe brandito anche un bastone.