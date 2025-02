Inter-news.it - Arnautovic, gol e fiducia! Inzaghi ritrova il gol dalla panchina

ha realizzato il primo gol del suo campionato nella partita contro la Fiorentina, risultato decisivo per la vittoria dell’Inter. Grazie alla rete dell’attaccante austriaco, l’Inter ha ottenuto tre punti fondamentali, accorciando in classifica sul Napoli, a -1vetta. Simonepuò sorridere, avendoto finalmente il gol dai suoi attaccanti in.UN GOL IMPORTANTE – Markoè subentrato nel corso del primo tempo al posto di Thuram, uscito per una contusione alla caviglia, è stato protagonista assoluto nel match contro la Fiorentina. Con il suo gol decisivo ha regalato una importantissima vittoria in chiave campionato per i nerazzurri.non trovava la rete in Serie Adoppietta in casa del Verona, nell’ultima giornata dello scorso campionato, a scudetto già vinto da oltre un mese.