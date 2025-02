Inter-news.it - Arnautovic: «Ecco perché non gioco tanto! Finalmente occasione che va»

parla dopo Inter-Fiorentina, Monday Night della ventiquattresima giornata di Serie A giocatosi a San Siro e vinto dai nerazzurri 2-1. Di seguito la sua analisi post partita, affidata a DAZNFELICE – Markoha parlato così dopo il fischio finale di Inter-Fiorentina: «Lo sanno anche i compagni che era un periodo difficilequando giocavo non segnavo, ho sbagliato tante occasioni.uno dentro con grande assist di Carlos Augusto e sono contentissimo. Per noi che facciamo panchina è importante dare il 100%, lavoriamoin settimana e alla fine dobbiamo dimostrare in campo. Oggi abbiamo preso 3 punti importanti, siamo vicini al Napoli ma non è finita. La stagione è lunghissima e vogliamo cercare di vincerla. Uscito un po’ malconcio? È per quello non, quando entri quasi senza riscaldamento e devi subito andare a mille.