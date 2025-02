Internews24.com - Arnautovic e la dedica ai tifosi: «Grazie per l’amore»

di Redazione, l’attaccante dell’Inter ha voluto ringraziare inerazzurri attraverso un post InstagramNotte magica quella di ieri sera per l’Inter di Simone Inzaghi, che si prende la rivincita sulla Fiorentina e conquista una vittoria significativa che ridà lo slancio ai nerazzurri nella corsa al titolo. Il migliore in campo è stato l’uomo che non ti aspetti: Marko. L’ex Bologna è entrato in campo al 28? del primo tempo al posto dell’infortunato Marcus Thuram (problema alla caviglia) e nella ripresa ha segnato il gol del definitivo 2-1. L’Inter allontana i fantasmi, dimentica il 3-0 viola di giovedì scorso e approfitta del mezzo passo falso del Napoli, inchiodato sull’1-1 contro l’Udinese.ha voluto esprimere il proprio ringraziamento ainerazzurri attraverso un toccante post su Instagram.