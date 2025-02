Internews24.com - Arnautovic, dall’occasione sbagliata a Firenze al gol vittoria di San Siro: il riscatto dell’austriaco

di Redazione, l’ex Bologna si fa perdonare l’unica occasione di giovedì capitata sui suoi piedi e non concretizzataNella partita di giovedì scorso, l’Inter ha avuto un’unica opportunità di concretizzare, che è capitata sui piedi di un giocatore specifico: Marko. Questo particolare evento è stato messo in evidenza oggi dal quotidiano sportivo Tuttosport, il quale ha commentato l’importanza di quel momento. Tuttavia, quella situazione non era stata accolta nel migliore dei modi da alcuni sostenitori nerazzurri, che hanno manifestato il loro disappunto nei confrontiche è stato artefice di una prestazione non all’altezza delle aspettative.Fortunatamente, nella giornata di ieri,ha dimostrato il suo valore e la sua determinazione in maniera decisiva.