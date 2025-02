Juventusnews24.com - Arnautovic avvisa la Juve: «Adesso siamo vicini al Napoli ma non è finita, vogliamo vincere. Infortunio? Ecco come sto»

di RedazionentusNews24la: tutte le dichiarazioni dell’attaccante austriaco in vista del match contro i bianconeriCosi Marko, nel post Inter Fiorentina, ai microfoni di Dazn.le sue parole in vista della sfida contro la.PRIMO GOL IN SERIE A CON L’INTER- «Lo sanno anche i compagni che erano momenti difficili per me, ho sbagliato tante occasioni. Finalmente un gol è entrato, con grandissimo assist di Carlos»ESSERE SEMPRE PRONTI- «Importante essere al 100%. Per noi chesempre in panchina, alla fine dobbiamo mostrare in campo quanto valiamo. Abbiamo preso tre punti importanti,al, ma non è. Dobbiamo cercare di- «Non gioco tanto, ho sentito dei crampi, ma penso niente di grave. Capita quando devi entrare cosi a mille in una partita»Leggi suntusnews24.