Arnautovic a Dazn | Finalmente sono riuscito a fare gol! Infortunio? Penso niente di grave

Marko Arnautovic, giocatore dell'Inter, ha parlato nel post gara dopo la vittoria contro la Fiorentina. Le sue parole:

Marko Arnautovic nel post Inter Fiorentina, ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

PRIMO GOL IN SERIE A CON L'INTER - «Lo sanno anche i compagni che erano momenti difficili per me, ho sbagliato tante occasioni. Finalmente un gol è entrato, con grandissimo assist di Carlos»

ESSERE SEMPRE PRONTI - «Importante essere al 100%. Per noi che siamo sempre in panchina, alla fine dobbiamo mostrare in campo quanto valiamo. Abbiamo preso tre punti importanti, siamo vicini al Napoli, ma non è finita. Dobbiamo cercare di vincere»

INFORTUNIO - «Non gioco tanto, ho sentito dei crampi, ma penso niente di grave. Capita quando devi entrare cosi a mille in una partita»